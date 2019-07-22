Тулун, Иркутская область, 22 июля 2019, 09:47 — REGNUM

Повторный визит российского президента Владимира Путина в пострадавшую от мощнейшего наводнения Иркутскую область спровоцировал широкий общественный резонанс. Но пострадавшие от потопа опасаются, что большинство людей так и останется со своими нерешёнными проблемами, потому что местные власти сделали всё, чтобы исказить картину произошедшего. Судя по репортажу «МК», местные власти до последнего скрывали информацию о приезде в регион главы государства.

Владимир Путин в ходе общения с жителями Тулуна, пострадавшими от наводнения
Владимир Путин в ходе общения с жителями Тулуна, пострадавшими от наводнения
Цитата с сайта президента РФ
Вода в Тулун прибывала со страшной силой
Вода в Тулун прибывала со страшной силой
Цитата из видео пострадавших от наводнения

«Редактор газеты «Земля Тулунская» еще с утра звонил в администрацию с вопросом: «Где пройдет пресс-конференция с Путиным?» Люди пожимали плечами: «Первый раз слышим о Путине». Наши журналисты думали, президент до Братска доедет, как в прошлый раз, но сюда не доберется. Стало ясно, что кто-то значимый приедет только днем, когда сотрудников администрации попросили освободить кабинеты. Объяснили: «Сейчас приедет большая команда репортеров из Москвы». Но о Путине промолчали», — пояснила жительница Тулуна Елена.

Также, по словам очевидцев, на пути следования президентского кортежа навели «марафет». К примеру ещё недавно трехкилометровый участок улицы Речная в Тулуне был завален разрушенными домами и деревьями. Но за пять дней до приезда Владимира Путина там всё полностью разобрали, дорогу разровняли, завезли свежий грунт и даже новые деревья успели посадить.

Первые жилищные сертификаты пострадавшим от наводнения жителям Иркутской области
Первые жилищные сертификаты пострадавшим от наводнения жителям Иркутской области
Правительство Иркутской области

«Это та самая дорога, по которой ехал кортеж Путина», — отметила Елена.

Но больше всего пострадавших интересует, кто те шестеро счастливчиков, которым в спешном порядке перед приездом российского президента выдали жилищные сертификаты в Тулуне? Напомним, ранее сообщалось, что за ночь чиновниками было подготовлено 845 документов, которые позволят пострадавшим от паводка людям получить жилье в самое ближайшее время.

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«Документы им выдавали в торжественной обстановке. На мероприятии присутствовал заместитель губернатора Иркутской области Руслан Болотов, цветы вручал мэр Тулуна Юрий Карих. Событие сняли на камеру местные журналисты. Ролики быстро распространили по соцсетям, их скинули в местные паблики. Отчитались. Естественно, это вызвало негодование среди местных жителей. Люди еще больше разозлились: мол, почему одним выдали сертификаты, а другие до сих пор несчастные 10 тысяч рублей компенсации получить не могут? Тут же посыпались вопросы: как отбирали везунчиков? А потом Путина повели общаться именно к этим людям».
Жительница Тулуна Елена.

Между тем известно, что других пострадавших предупредили, что сертификаты начнут выдавать в лучшем случае в августе-сентябре. А недавно и вовсе огорошили: придется ждать до конца года.

Тулун. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих
Тулун. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих
Цитата из видео пострадавших от наводнения

Напомним, наводнение в Иркутской области началось с 20 июня и затронуло не менее 38 тысяч человек. Вода зашла в более 10 тысяч жилых домов, как минимум 500 из них не подлежит восстановлению. Российский президент Владимир Путин в терпящий бедствие Иркутской области побывал уже дважды и дважды провёл совещания с министрами правительства. В ходе своего последнего визита, состоявшегося 19 июля, он назвал неудовлетворительной работу местных властей по ликвидации последствий паводка.

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Впрочем, очевидцы, с которыми удалось поговорить ИА REGNUM, утверждают, что чиновники бездействовали и до того, как мощнейшая волна паводка пришла в Тулун, Нижнеудинск и близлежащие населённый пункты. Они полагают, что если бы людей предупредили заранее о нависшей над ними опасности, жертв было бы меньше. В данной момент известно о 25 погибших и восьми пропавших без вести. В регионе действует режим ЧС.

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