Иркутск, , 06:32 — REGNUM

В Иркутской области выдали первые жилищные сертификаты пострадавшим в результате мощнейшего наводнения. Как сообщает сегодня, 19 июля, официальный сайт региона, их получили шесть семей из Тулуна — города, наиболее пострадавшего от потопа. Общая сумма составила 14,3 млн рублей.

По признанию председателя регионального правительства Руслана Болотова, за ночь чиновниками было подготовлено 845 документов, которые позволят пострадавшим от паводка людям получить жилье в самое ближайшее время.

Руслан Болотов «Сегодня люди видят реально, что несмотря на ту сложную ситуацию, в которой они оказались, государство сопровождает их на всех этапах. У людей есть возможность жить в новых домах. У многих эти дома будут лучше, чем, то жилье, которое у них до этого было. У людей начинается новая жизнь».

Как уже сообщало ИА REGNUM, мощнейшее наводнение в Иркутской области началось с 26 июня. После проливных дождей реки вышли из берегов и затопили более 100 населённых пунктов. Вода повредила более 10 тысяч домов, в которых проживает порядка 38 тысяч человек. Наиболее сложная паводковая обстановка наблюдается в Тулуне, где всё ещё подтоплены десятки домов. Социальные выплаты на приобретение или строительство жилого помещения предоставляются с учетом членов семьи собственника или нанимателя, постоянно проживавших в утраченном жилом помещении, из расчета стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения в размере не более 45 тыс. рублей.

Сегодня, 19 июля, российский президент Владимир Путин вновь прилетит в Иркутскую область, где проведёт совещание по ликвидации последствий наводнения, осмотрит районы подтопления и пункты долговременного размещения пострадавших.