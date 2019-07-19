Иркутск, , 12:34 — REGNUM

Жители Тулуна — города, наиболее пострадавшего от мощнейшего наводнения в Иркутской области? — в ходе встречи с Владимиром Путиным сообщили, что в первые три дня наводнения региональная власть ничего не делала.

О том же самом говорили не менее десяти очевидцев ЧП, с которыми ранее удалось поговорить редакции ИА REGNUM.

Напомним, с 27 на 28 июня 2019 года жители Тулуна и близлежащих населённых пунктов пережили одну их самых сложных ночей в своей жизни. При критической отметке в семь метров уровень воды в реке Ия к 29 июня достиг почти 14 метров. Построенная несколько лет назад дамба не выдержала напора воды, и мощная волна хлынула на город, сметая всё на своём пути.

«Нам говорили: «Успокойтесь? все в норме!» Мы все вышли на работу, как ни в чём не бывало, как обычно каждый день. Потом, сойдя с автобуса, вернулся домой обычным маршрутом, погладив собаку. Спустя около 30 минут после этого услышал скрежет и лом досок, и то, как эти звуки перекрикивает детский голос «Помогите, мама!» Тут вода уже намочила ноги, ты бежишь в дом? чтоб схватить детей и выбежать, а детям одному два, а старшему четыре. Взяв в руки детей, выходишь с квартиры, а сильное течение тебя вносит вовнутрь. Оно очень сильное, не знаю как, но это произошло: я посадил детей на крышу. Под этим скрипом и плачущим детским голосом было трудно удержаться, но надо соседям помочь, а тут свои — и такой выбор?» — поделился пережитым житель Тулуна Виктор.

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