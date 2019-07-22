Иркутск, , 07:05 — REGNUM

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что тоже недоволен тем, что ликвидация последствий мощнейшего наводнения идёт в регионе не так быстро, как хотелось бы. Как сообщает пресс-служба губернатора, эти слова прозвучали накануне, 21 июля, когда глава региона отвечал на вопрос журналистов об оценке проделанной работы, которую дал Владимир Путин в ходе своего визита в Приангарье 19 июля 2019 года.

Сергей Левченко «Но я ведь тоже недоволен, что всё делается не так быстро, как хотелось бы! В то же время я видел, как многие работали в первые дни паводка просто за пределами человеческих возможностей, не спали по несколько суток. Эмоции людей понять могу, но не всё технологически можно ускорить. Видя, как люди работают с полной отдачей, на пределе сил, я не могу им говорить, что они работают неудовлетворительно».

Вместе с тем, он признался, что записывал замечания президента и что они будут обязательно будут устранены.

Также иркутский губернатор озвучил информацию об итогах обследования пострадавших от наводнения помещений, в том числе жилых домов. Оказалось, что 3448 домов непригодны для дальнейшего использования, а 500 из них вообще отсутствуют. И только 5620 подлежат капремонту.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня. Реки вышли из берегов и затопили более 100 населённых пунктов. Вода зашла в более 10 тысяч жилых домов, в которых проживают порядка 38 тысяч человек. Не обошлось без жертв. В результате паводка погибли 25 человек, не менее восьми пропали без вести.

Российский президент Владимир Путин уже дважды посещал регион и проводил совещания по ликвидации последствий наводнения. В ходе общения с пострадавшими ему неоднократно говорили о бездействии местных властей. Также есть свидетельства о несвоевременном оповещении об опасности постигшего бедствия.

По итогам последнего визита в Братск глава государства заявил, что оценивает работу федеральных и региональных властей по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области как неудовлетворительную.

Читайте также: Ликвидация последствий наводнения в Приангарье идет плохо — Путин