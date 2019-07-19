Братск, Иркутская область, , 17:13 — REGNUM

Президент Российской Федерации Владимир Путин оценивает работу федеральных и региональных властей по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области как неудовлетворительную. Об этом глава государства заявил сегодня, 19 июля, на специальном совещании в Братске.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Путин прибыл сегодня в Иркутскую область, где встретился с пострадавшими в результате мощного наводнения. Граждане сообщили президенту о сложностях, с которыми они столкнулись при ликвидации последствий наводнения.

Затем президент прибыл в город Братск, где в терминале местного аэропорта провел совещание с федеральными и региональными чиновниками.

«С учётом того, что я там услышал, не могу признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной», — сказал глава государства.

Путин уточнил, что информационная работала с пострадавшими налажена крайне плохо. Людей не информируют о том, на какую помощь они могут рассчитывать, а на какую нет.

Кроме того, пострадавшие испытывают трудности при восстановлении документов.

Совершенно не налажена работа с распределением гуманитарной помощи, которую собрали граждане из других регионов. Президент передал чиновникам слова граждан, которые рассказали ему о том, что гуманитарная помощь просто вываливается в воду в подтопленных районах, и большая её часть тут же выбрасывается как негодная.

Чиновники, ответственные за ликвидацию последствий наводнения должны в обязательном порядке встречаться с пострадавшими и в индивидуальном порядке решать их проблемы.

Федеральные власти отправили властям Иркутской области денежные средства в размере более 14 млрд рублей на ликвидацию последствий наводнения. Однако некоторые пострадавшие граждане не получили вообще никаких денег, хотя по срокам уже должны были.

Особо президент остановился на отношении чиновников к людям. Многие пострадавшие указывали, что столкнулись с пренебрежительным отношением со стороны чиновников, ответственных за ликвидацию последствий наводнения.

«К сожалению, люди и с этим сталкиваются. Удивительно, но факт. Я прошу руководителей всех уровней иметь это в виду и сделать всё, чтобы ничего подобного люди не видели, а наоборот, чтобы к ним относились уважительно и с пониманием», — подчеркнул Путин.

Российский лидер призвал чиновников сосредоточится на восстановительных работах и ориентироваться на результат, а не на отчеты «для галочки».

«Эти отчёты и галочки никому не нужны. Следует оперативно восстановить жильё, инженерную и социальную инфраструктуру», — сказал президент.

Кроме того Путин пообещал, что в начале сентября приедет проверить ход восстановительных работ.