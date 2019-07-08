Улан-Удэ, , 09:07 — REGNUM

Сразу после мощных паводков в Бурятии вновь обострилась ситуация с лесными пожарами. В Северо-Байкальском районе республики введен режим чрезвычайной ситуации из-за сложной лесопожарной обстановки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ).

Всего в результате четырех пожаров огнем охвачено до 320 гектаров леса. Причиной их возникновения стали удары молнии в ходе грозы.

«Тушение осложняется неблагоприятными метеоусловиями и сильным ветром. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет», — отметили в РАЛХ.

Всего за прошедшие сутки бурятские пожарные боролись с семью пожарами в трех районах республики. Как отмечается, огнем охвачены леса в труднодоступной горной местности, поэтому силы и средства доставляются на место вертолетами. Использование тяжелой и лесопожарной техники невозможно.

Кроме того, на территории Бурятии под наблюдением находятся 13 термоточек.

«Комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС принято решение о приостановлении тушения, в связи с тем, что по данным пожарам отсутствует угроза населенным пунктам и объектам экономики и прогнозируемые затраты на тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть причинен», — добавили в агентстве.

Напомним, прошедшие недели в Бурятии отметились сильными дождями, в результате которых во многих районах произошли наводнения. Как сообщало ИА REGNUM, паводок повредил дороги и мосты в Баргузинском, Курумканском и Окинском районах республики, в столице — Улан-Удэ и пригороде были подтоплены более сотни домов. В Закаменском районе из-за повышения уровня реки Джиды были эвакуированы жители дачного посёлка.

Одновременно с этим на территории республики действует особый противопожарный режим. Как напоминают лесники, в этот период пребывание людей в лесах строго ограничено.

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