Улан-Удэ, , 13:18 — REGNUM

В Бурятии устраняют последствия паводков, размывших 27−29 июня дороги и мосты в районах республики. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, наиболее сложная ситуация сложилась в Баргузинском и Курумканском районах, где восстановительные работы затянутся на год.

«В селе Ярикто закрыто движение через мост, у которого размыло опоры, он находится в аварийном состоянии. Сейчас движение осуществляется по объездной дороге. В этом году будет разработана проектно-сметная документация по ремонту моста, сам ремонт начнется в 2020 году», — сообщил первый заместитель министра транспорта Алексей Назимов.

Еще один мост закрыт на автодороге в Курумканском районе — разрушена переходная железобетонная плита у моста через реку Могжон. Рядом организована объездная дорога.

Идёт восстановление нескольких участков автодороги «Монды — Орлик» в Окинском районе, пострадавших из-за поднятия уровня воды в реке Орлик. Обсуждается введение режима ЧС в Закаменском районе, где дожди подмыли дорогу между селами Енгорбой и Санага. Тем временем, власти Тарбагатайского района оценивают причиненный ущерб от наводнения, в результате которого оказались подтоплены до 20 частных домов.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Бурятии были подтоплены более сотни домов, в том числе 55 многоэтажек. Как отметили в администрации Улан-Удэ, такого ливня здесь не было несколько лет — за один час на город обрушилось 30 мм осадков, что составляет 1,5-месячную норму.

Подробнее: Такого ливня не было много лет: в Улан-Удэ подтопило больше сотни домов

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