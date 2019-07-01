Улан-Удэ, , 10:48 — REGNUM

В столице Бурятии — Улан-Удэ — выясняются масштабы наводнения после краткосрочного, но мощного ливня в субботу, 29 июня. За один час на город обрушилось 30 мм осадков, что составляет 1,5-месячную норму. Как сообщили ИА REGNUM 1 июля в администрации города, в результате были подтоплены 55 многоквартирных домов и 55 частных.

Алексей Саврасов. После грозы. 1870-е

«Такого ливня мы не регистрировали на протяжении нескольких лет. Был случай, когда выпало 20 мм осадков, но в течение суток, а не одного часа, как произошло в субботу», — заявил начальник управления по ЧС Улан-Удэ Валерий Вильдавский.

Работы по устранению последствий ливня продолжаются до сих пор. По данным на вечер 30 июня, в 37 многоквартирных домах осушили подвалы, заменили кровлю. Как отмечается, комбинат по благоустройству города в первую очередь бросил все силы на очистку от воды магистральных улиц и трасс, где проходит пассажирский и личный транспорт, а также подъезды к частному сектору. Из 57 городских дорог от воды, камней, наносов песка очищена 21 дорога.

Исполняющий обязанности директора комбината по благоустройству Сергей Голов «За двое суток с улиц было откачано 10 000 кубометров воды, в промоины на дорогах засыпано 700 тонн грунта и бутового камня. Было привлечено 60 единиц техники. Наши сотрудники работают в круглосуточном режиме».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что после ливня с градом многие улицы Улан-Удэ превратились в бушующие потоки, а на развязке на Центральном рынке образовался водопад. Припаркованные под ней автомобили получили повреждения. В пригородном поселке в Тарбагатайском районе было подтоплено до 20 домов. Ранее режим ЧС вводили в трех районах города, где вышедшие из берегов реки размыли автодорогу.

Тем временем в Иркутской области остаются подтопленными более тысячи домов, где проживают более трех тысяч человек. В Бурятии объявили набор добровольцев, которые примут участие в ликвидации последствий наводнения и сбор средств на поездку.

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