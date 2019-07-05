Улан-Удэ, , 08:37 — REGNUM

На юге Бурятии разлилась река Джида и подтопила дачные участки в километре от города Закаменска. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике.

Поднятие уровня воды произошло поздно вечером 4 июля, в зоне подтопления оказалось до 20 дачных домов. Жители были эвакуированы в город Закаменск.

«Проводится оповещение населения. В случае ухудшения обстановки подготовлены пункты временного размещения», — сообщили в МЧС, добавив, что в районе установилась устойчивая жаркая погода, уровень воды спадает.

Как сообщало ИА REGNUM, паводковая ситуация в республике остается сложной. Ранее наводнения произошли в Баргузинском, Курумканском, Окинском районах, а также в городе Улан-Удэ. В столице более сотни домов оказались подтоплены из-за прошедшего 29 июня ливня, а в районах размыты дороги и повреждены мосты. На полное устранение последствий паводков уйдет больше года.

Читайте также:

Такого ливня не было много лет: в Улан-Удэ подтопило больше сотни домов

На устранение последствий от удара стихии в Бурятии уйдёт больше года