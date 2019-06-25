Момент эвакуации жертвы серийного отравителя в Москве попал на видео

Москва, , 13:00 — REGNUM В Сети опубликовано видео госпитализации жертвы серийного отравители, действовавшего в центре Москвы в общественных пространствах «Яма», «Горка» и в сквере на Чистых прудах. Кадры опубликовал 25 июня паблик Mash.

По данным источника, задержанный по подозрению в преступлении Мурат С. признался в четырёх эпизодах отравления.

«В день съёмки с этого места скорая увезла как раз четырёх человек, сейчас они находятся в тяжелом состоянии», — говорится в описании к видео.

На кадрах сотрудники скорой помощи стоят возле носилок на газоне сквера, похожего на Чистые пруды.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве задержан серийный отравитель. При обыске у него в квартире нашли свёртки с белым веществом. По предварительным данным, молодой мужчина в центре Москвы входил в доверие к подвыпившим посетителям общественных пространств и угощал их отравленной газировкой или пивом. Жертвы теряли сознание. Предполагается, злоумышленник действовал с целью грабежа.

Среди пострадавших называется и сотрудница издания The Village. СМИ провело расследование, в котором нашло 24 жертвы подобного преступления.

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