ВСУ за сутки нарушили перемирие 14 раз — СЦКК ДНР

Соледар, ДНР, , 10:02 — REGNUM За минувший сутки в ДНР зафиксировали 14 обстрелов со стороны ВСУ, в ходе которых были выпущены 143 единицы боеприпасов. Об этом сообщили 28 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском направлении украинские силовики выпустили девять мин калибра 120 мм, 12 мин калибра 82 мм, применили вооружение БТР, гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

На донецком направлении ВСУ выпустили три мины калибра 82 мм, использовали зенитные установки, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

На мариупольском направлении зафиксирован взрыв одной мины калибра 82 мм, а также применение гранатомёты разных видов.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (Гольмовский, посёлок шахты имени Гагарина), Васильевка, Спартак, Донецк (терминал, «Вольво-центр», посёлок шахты Трудовская, Александровка), Докучаевск, Ленинское, Дзержинское, Коминтерново», — сказано в сообщении.

В результате обстрелов повреждения получил один многоэтажный дом и один частный дом в посёлке Зайцево. В Горловке повреждены четыре дома, также пострадал один жилой дом в Докучаевске.

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Как сообщало ИА REGNUM, утром, 28 мая ВСУ начали массированный миномётный обстрел территории ДНР. На данный момент известно о повреждении семи жилых домов.

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