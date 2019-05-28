ВСУ открыли массированный миномётный огонь по территории ДНР — СЦКК

Соледар, ДНР, , 09:13 — REGNUM С раннего утра боевики националистических формирований ВСУ ведут массированный миномётный огонь по территории ДНР. Об этом сообщили 28 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Под огнём оказались населённые пункты Александровка, Васильевка и город Донецк.

В ходе обстрела выпущено более 40 мин калибра 120 и 82 мм. На данный момент известно о повреждении семи жилых домов в посёлке Александровка. В основном повреждены фасады зданий и кровля, но также зафиксировано одно прямое попадание в дом. О жертвах пока не сообщается.

Под обстрелом также оказалась территория Васильевской насосной станции. Персоналу станции пришлось переместиться в укрытие.

В СЦКК призвали украинскую сторону немедленно прекратить огонь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обстрелу со стороны ВСУ подвергся город Горловка. По предварительным данным, повреждения получили два жилых дома.

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