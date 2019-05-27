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ВСУ обстреляли Горловку — СЦКК

Происшествия

Жертв нет

ВСУ обстреляли Горловку — СЦКК
Артиллерийский обстрел неприятельского наблюдательного пункта. 1914-1917

Соледар, ДНР, 27 мая 2019, 11:21 — REGNUM  Украинские формирования обстреляли из миномётов Горловку и повредили два дома, сообщили 27 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Отмечается, что ВСУ открыли огонь из 120-мм миномётов со стороны населённого пункта Зайцево в сторону посёлка Гольмовский на окраине Горловки.

«В результате прямого попадания мины повреждения кровли получил многоэтажный дом по адресу проспект Школьный, 11. Кроме того, зафиксировано повреждение кровли жилого дома в населённом пункте Зайцево по адресу улица Рыбалко, 192», — сказано в сообщении.

Обошлось без жертв.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки ВСУ шесть раз обстреляли территорию ДНР. Под огнём оказались три населённых пункта республики.

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