Зеленский побывал в Донбассе в качестве президента Украины

Луганск, , 20:19 — REGNUM Новый президент Украины Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил Донбасс. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает пресс-служба президента Украины.

Зеленский провел осмотр позиций украинских оккупационных сил в Станице Луганской и населенном пункте Счастье.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе своей предвыборной кампании и уже после победы на выборах президента Украины Зеленский заявлял, что его страна не откажется от Донбасса, но вместо попыток вернуть эту территорию силовым путем, Киев должен бороться «за умы и сердца» жителей Донбасса. Зеленский также пояснял, что речь идёт об информационной войне против жителей Донбасса с целью навязать им политическое украинство.