Понедельник, 27 Мая 2019 года
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Зеленский побывал в Донбассе в качестве президента Украины

Политика

Он осмотрел позиции украинских оккупационных сил

Луганск, 27 мая 2019, 20:19 — REGNUM  Новый президент Украины Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил Донбасс. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает пресс-служба президента Украины.

Зеленский провел осмотр позиций украинских оккупационных сил в Станице Луганской и населенном пункте Счастье.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе своей предвыборной кампании и уже после победы на выборах президента Украины Зеленский заявлял, что его страна не откажется от Донбасса, но вместо попыток вернуть эту территорию силовым путем, Киев должен бороться «за умы и сердца» жителей Донбасса. Зеленский также пояснял, что речь идёт об информационной войне против жителей Донбасса с целью навязать им политическое украинство.

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Президент Украины Владимир Зеленский
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