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В Мурманской области объявлен траур по погибшим в «Шереметьево»

Происшествия

Днями траура в объявлены 6, 7 и 8 мая

Москва, 6 мая 2019, 07:58 — REGNUM  В Мурманской области объявлен трёхдневный траур по погибшим в московском аэропорту «Шереметьево». Такое решение принял врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис, сообщается на сайте правительства области.

Днями траура в связи с трагедией в аэропорту «Шереметьево» объявлены 6, 7 и 8 мая.

Опубликован список выживших пассажиров рейса SU 1492 в «Шереметьево»

В дни траура в Мурманской области отменены все развлекательные мероприятия, приспущены символы государственной власти.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая в аэропорт «Шереметьево» вернулся лайнер, ранее вылетевший в Мурманск. Самолет, на борту которого находились 78 человек, загорелся во время аварийной посадки. Погиб 41 человек.

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Аварийная посадка самолёта SSJ-100 в аэропорту «Шереметьево»
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