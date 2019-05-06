Москва, 6 мая 2019, 07:30 — REGNUM
Сегодня, 6 мая, президент РФ Владимир Путин дал поручения в связи с трагедией в аэропорту «Шереметьево», сообщается на сайте Кремля.
Путин поручил провести максимально тщательное расследование обстоятельств авиакатастрофы.
Также глава государства поручит оказать необходимую помощь пострадавшим пассажирам лайнера Superjet-100.
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Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая в московский аэропорт «Шереметьево» вернулся пассажирский лайнер, ранее вылетевший в Мурманск. Самолет, на борту которого находились 78 человек, загорелся во время аварийной посадки. Погиб 41 человек.
Подробнее: Расследование трагедии в «Шереметьево» поручено центральному аппарату СКР