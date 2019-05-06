Опубликован список выживших пассажиров рейса SU 1492 в «Шереметьево»

Москва, 6 мая 2019, 08:07 — REGNUM Аэропорт «Шереметьево» опубликовал список пассажиров, которые выжили в результате авиационного происшествия с самолетом, выполнявшим рейс SU 1492 Москва — Мурманск, сообщается на сайте аэропорта.
Список выживших:
1. Аксенов Юрий Александрович;
2. Афанасьев Виктор Юрьевич;
3. Бабаев Кирилл Сергеевич;
4. Ветчинкин Сергей Александрович;
5. Гончаров Владимир Леонидович;
6. Гринберг Татьяна Леонидовна;
7. Гущина Галина Ивановна;
8. Деркунская Елена Петровна;
9. Евменьков Владимир Васильевич;
10. Егоров Петр Викторович;
11. Егорова Наталья Борисовна;
12. Зимницкий Дмитрий Валерьевич;
13. Киселев Василий Александрович;
14. Климов Евгений Александрович;
15. Ключникова Екатерина Владимировна;
16. Ковба Алексей Михайлович;
17. Марченков Александр Сергеевич;
18. Марченкова Юлия Игоревна;
19. Молчанов Олег Николаевич;
20. Молчанова Юлия Александровна;
21. Прищенко Валерий Дмитриевич;
22. Прищенко Денис Валерьевич;
23. Савченко Михаил Михайлович;
24. Ситникова Марина Владимировна;
25. Тихонова Людмила Николаевна;
26. Харинин Дмитрий Юрьевич;
27. Хлебушкин Дмитрий Вячеславович;
28. Цицилин Вадим Александрович.
Список госпитализированных в клиники Москвы:
1. Белик Татьяна Леонидовна;
2. Конник Марина Михайловна;
3. Кузнецов Сергей Владимирович;
4. Печников Василий Сергеевич;
5. Шилов Антон Валентинович.
Подробнее: Открыта горячая линия для родственников пассажиров рейса SU 1492
Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области объявлен трёхдневный траур по погибшим в московском аэропорту «Шереметьево». Днями траура по погибшим в «Шереметьево» объявлены 6, 7 и 8 мая.
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