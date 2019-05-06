Опубликован список выживших пассажиров рейса SU 1492 в «Шереметьево»

Москва, , 08:07 — REGNUM Аэропорт «Шереметьево» опубликовал список пассажиров, которые выжили в результате авиационного происшествия с самолетом, выполнявшим рейс SU 1492 Москва — Мурманск, сообщается на сайте аэропорта.

Список выживших:

1. Аксенов Юрий Александрович;

2. Афанасьев Виктор Юрьевич;

3. Бабаев Кирилл Сергеевич;

4. Ветчинкин Сергей Александрович;

5. Гончаров Владимир Леонидович;

6. Гринберг Татьяна Леонидовна;

7. Гущина Галина Ивановна;

8. Деркунская Елена Петровна;

9. Евменьков Владимир Васильевич;

10. Егоров Петр Викторович;

11. Егорова Наталья Борисовна;

12. Зимницкий Дмитрий Валерьевич;

13. Киселев Василий Александрович;

14. Климов Евгений Александрович;

15. Ключникова Екатерина Владимировна;

16. Ковба Алексей Михайлович;

17. Марченков Александр Сергеевич;

18. Марченкова Юлия Игоревна;

19. Молчанов Олег Николаевич;

20. Молчанова Юлия Александровна;

21. Прищенко Валерий Дмитриевич;

22. Прищенко Денис Валерьевич;

23. Савченко Михаил Михайлович;

24. Ситникова Марина Владимировна;

25. Тихонова Людмила Николаевна;

26. Харинин Дмитрий Юрьевич;

27. Хлебушкин Дмитрий Вячеславович;

28. Цицилин Вадим Александрович.

Список госпитализированных в клиники Москвы:

1. Белик Татьяна Леонидовна;

2. Конник Марина Михайловна;

3. Кузнецов Сергей Владимирович;

4. Печников Василий Сергеевич;

5. Шилов Антон Валентинович.

Подробнее: Открыта горячая линия для родственников пассажиров рейса SU 1492

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области объявлен трёхдневный траур по погибшим в московском аэропорту «Шереметьево». Днями траура по погибшим в «Шереметьево» объявлены 6, 7 и 8 мая.

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