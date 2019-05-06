Стала известна судьба экипажа сгоревшего SSJ-100

Москва, , 04:01 — REGNUM Пилоты и бортпроводники лайнера Superjet-100, совершившего жёсткую посадку в «Шереметьево», живы. Об этом сообщает со ссылкой на источник радиостанция «Говорит Москва».

В частности, не подтвердилась гибель бортпроводника Максима Моисеева, о которой сообщили некоторые издания. Молодой человек находился в хвостовой части самолета и пострадал при пожаре.

«Про остальных у нас нет пока информации никакой, кроме того, что живы», — рассказал собеседник радиостанции.

В аэропорту Моисеева встретила сестра, он доставлен в больницу. Бортпроводник помещен в реанимацию, уточняет RT.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая лайнер Superjet-100 рейса Москва — Мурманск, из-за неполадок вернувшийся в «Шереметьево», загорелся при посадке. Пламя охватило хвостовую часть самолета. Из 78 человек, находившихся на борту, 41 погиб.

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