В результате взрывов на Шри-Ланке погибли 290 человек

Шри-Джаяварденепура-Котте, , 07:17 — REGNUM Число погибших в результате взрывов, прогремевших на Шри-Ланке, значительно возросло —до 290 человек. Среди них — десятки иностранцев. Об этом сообщает Hindustan Times. Ранее сообщалось о 260 жертвах. Ещё около 500 человек получили ранения различной степени тяжести.

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По данным местной полиции, по подозрению в причастности к атакам арестованы 13 человек. Задержанные являются местными жителями, но сейчас проверяются их возможные «связи за рубежом».

Также полиция сообщила, что стражам порядка удалось обезвредить взрывное устройство, обнаруженное в непосредственной близости от крупнейшего на острове международного аэропорта Коломбо «Бандаранаике».

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Число жертв взрывов на Шри-Ланке выросло до 215 человек

Как сообщало ИА REGNUM, взрывы на Шри-Ланке произошли утром 21 апреля во время празднования Пасхи. Атаки были совершены сразу на три церкви и три отеля. Седьмая и восьмая атаки были совершены спустя несколько часов, одна из них — у находящегося в пригороде Коломбо зоопарка, где в воскресенье особенно многолюдно, другая — на западе страны.

Среди погибших при взрывах на Шри-Ланке были иностранцы, включая граждан Китая, Великобритании, Японии, Турции. Российских граждан в числе погибших нет. Ответственность за произошедшее пока не взяла на себя ни одно из террористических организаций.

Добавим, что введённый 21 апреля после серии взрывов в стране комендантский час в настоящее время отменён.

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