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Президент Шри-Ланки поручил применить «жесткие меры» к виновникам взрывов

Происшествия

Глава государства подчеркнул, что правительство Шри-Ланки уже выполняет его распоряжения

Президент Шри-Ланки поручил применить «жесткие меры» к виновникам взрывов
Sudath Silva
Майтрипала Сирисена

Шри-Джаяварденепура-Котте, 21 апреля 2019, 13:59 — REGNUM  Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена выступил с осуждением действий террористов, устроивших взрывы в нескольких отелях и церквях страны, а также распорядился предпринять в их отношении «очень жесткие меры», сообщает 21 апреля местное издание Daily Mirror.

«Я дал указания предпринять очень жесткие меры против лиц, ответственных за этот заговор», — заявил глава государства.

Также Майтрипала Сирисена подчеркнул, что правительство Шри-Ланки уже выполняет его распоряжения и призвал граждан страны не поддаваться слухам и вести себя максимально возможно сдержанно и терпеливо.

Кроме этого, президент Шри-Ланки выразил «свои потрясение, глубокую боль и смятение» в связи с произошедшим.

Отметим, по последним данным на Шри-Ланке произошло 8 взрывов, в результате которых погибло не менее 187 человек, ещё свыше 500 — ранено.

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Взрывы в отелях и католических церквях Шри-Ланки
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