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Число жертв взрывов на Шри-Ланке выросло до 215 человек

Происшествия

21 апреля на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов

Число жертв взрывов на Шри-Ланке выросло до 215 человек
Donwoodyard
Скорая помощь. Шри-Ланка

Шри-Джаяварденепура-Котте, 21 апреля 2019, 17:49 — REGNUM  Жертвами серии взрывов, прогремевших 21 апреля на Шри-Ланке, стали 215 человек, среди них 35 иностранцев. Об этом сообщает телеканал News 1st со ссылкой на свои источники.

«Число погибших при взрывах достигло 215 человек», — передает вещатель.

Отмечается, что при срабатывании взрывных устройств погибли граждане США, Китая, Японии, Дании, Бангладеш, Пакистана, Индии и Марокко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 апреля на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов. Ни одна из террористических организаций пока не взяла на себя ответственность за кровавые акции.

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