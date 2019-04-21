Число жертв взрывов на Шри-Ланке выросло до 215 человек

Шри-Джаяварденепура-Котте, , 17:49 — REGNUM Жертвами серии взрывов, прогремевших 21 апреля на Шри-Ланке, стали 215 человек, среди них 35 иностранцев. Об этом сообщает телеканал News 1st со ссылкой на свои источники.

«Число погибших при взрывах достигло 215 человек», — передает вещатель.

Отмечается, что при срабатывании взрывных устройств погибли граждане США, Китая, Японии, Дании, Бангладеш, Пакистана, Индии и Марокко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 апреля на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов. Ни одна из террористических организаций пока не взяла на себя ответственность за кровавые акции.

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