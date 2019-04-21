Дональд Трамп написал о «138 миллионах погибших» на Шри-Ланке

Вашингтон, , 15:06 — REGNUM Президент США Дональд Трамп ошибся в количестве погибших в результатет серии взрывов на Шри-Ланке, когда выражал соболезнования народу этой страны через свои страницу в сети микроблогов Twitter.

Трамп написал, что приносит соболезнования Шри-Ланке в связи с серией взрывов на острове, в результате которых погибли «138 миллионов человек».

«Сердечные соболезнования от Соединённых Штатов народу Шри-Ланки в связи с ужасными террористическими нападениями на церкви и отели, в результате которых погибли по меньшей мере 138 миллионов человек и ещё 600 получили серьёзные ранения. Мы готовы помочь!» — написал президент США.

Подписчики указали Трампу, что он ошибся и сообщение было удалено. Спустя какое-то время Трамп опубликовал исправленную версию своих соболезнований.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, число погибших в результате восьми взрывов на Шри-Ланке достигло уже 185 человек. Счет раненных идёт на сотни.

Ни одна из террористических организаций пока не взяла на себя ответственность за теракты, однако власти утверждают, что уже установили организаторов этого страшного преступления.