В Черемхово, где скончался мальчик, ждут независимых патологоанатомов

Москва, , 12:42 — REGNUM В больнице города Черемхово Иркутской области, где от онкологического заболевания скончался трехлетний мальчик, ждут независимых патологоанатомов. Это независимые эксперты из Новосибирска. Об этом рассказала главный врач Черемховской больницы Лариса Манзула, передает «Медвестник».

По её словам, мать ребенка подала заявление и попросила участия в патологоанатомическом вскрытии независимых экспертов-медиков.

«По закону ждать специалистов можно не более трех суток, то есть до субботы (12 января). Затем больница обязана провести процедуру вскрытия ребёнка», — сказала Манзула.

Также главврач уточнила, что в больницу ребенок попал после ухудшения состояния. С 5 декабря 2018 года по 10 января 2019 года проводилось все необходимое лечение.

«Но, к сожалению, такой исход предполагался: были поражены внутренние органы. Силы ребенка по компенсации тяжелого заболевания были исчерпаны», — пояснила врач.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря 2018 года во время большой пресс-конференции президента РФ журналист из Владивостока Сергей Мильвит попросил Владимира Путина помочь мальчику. Но по заключению врачей состояние ребенка было слишком тяжелое и отправить его на лечение в другие страны не представлялось возможным.

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