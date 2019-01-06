Путин вручил подарки пациентам детского хосписа в Петербурге

Санкт-Петербург, , 19:48 — REGNUM Президент России Владимир Путин вечером 6 января приехал в Санкт-Петербург и посетил детский хоспис в Невском районе города.

Хоспис оказывает паллиативную медицинскую помощь детям в возрасте от трех месяцев до 18 лет, страдающим онкологическими заболеваниями. Медики избавляют от боли и облегчают другие проявления заболевания на стадии, когда исчерпаны возможности радикального лечения.

Владимир Путин поздравил сотрудников и пациентов детского хосписа с Новым годом и Рождеством, сообщает пресс-служба Кремля. Президент осмотрел помещения хосписа, пообщался с сотрудниками и пациентами, вручил подарки детям.

Во время посещения хосписа глава государства сообщил, что с 2019 года в России будут ежегодно из федерального бюджета выделяться деньги на паллиативную помощь.

«У нас с этого года регулярно будут выделяться средства из федерального бюджета на такую помощь. В этом году около 5 млрд рублей», — приводит ТАСС слова Путина. «Законопроект находится в Думе и в январе будет на первом чтении», — добавил президент.

Как ожидается, поздно вечером, в рождественский сочельник, Владимир Путин будет присутствовать на праздничном богослужении в одном из храмов Санкт-Петербургской епархии РПЦ.