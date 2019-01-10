Скончался онкобольной мальчик, помочь которому просили Путина

Черемхово, Иркутская область, , 08:02 — REGNUM В городе Черемхово скончался трехлетний мальчик, который страдал неизлечимым заболеванием и был признан нетранспортабельным для лечения за рубежом. Телеграмма с соболезнованиями губернатора Иркутской области Сергея Левченко родственникам ребенка опубликована 10 января на сайте областного правительства.

«Вместе с вами в эти дни скорбят и разделяют горечь утраты все жители Иркутской области», — говорится в телеграмме.

Маленький Влад, у которого диагностировали рак четвертой стадии, с 5 декабря получал паллиативную помощь в больнице. Его история получила широкий общественный резонанс.

20 декабря во время большой пресс-конференции президента РФ журналист из Владивостока Сергей Мильвит попросил Владимира Путина помочь мальчику. Однако врачи заключили, что состояние ребенка слишком тяжелое и отправить его на лечение в другие страны невозможно.