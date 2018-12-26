Скворцова пояснила, где брать сильно обезболивающие препараты

Москва, , 15:25 — REGNUM Правительство РФ недавно одобрило законопроект по развитию паллиативной помощи — о том, что каждый человек имеет право на обезболивание, в том числе сильнодействующими и наркотическими препаратами. Никто не должен страдать от боли, заявила сегодня, 26 декабря, министр здравоохранения Вероника Скворцова на заседании правительства РФ.

По ее словам, сейчас в России зарегистрировано 13 препаратов опийного ряда, содержащих, соответственно, наркотики, из них девять9 включено в перечень жизненно важных. Но ни один препарат не производится по полному циклу. Россия абсолютно зависимы от ввоза на территорию страны субстанции.

Всего насчитывается 10 основных производителей субстанции, из которых девять находятся на территории стран, объявивших санкции против России.

Глава Минздрава отметила, для того чтобы население страны не осталось без сильных обезболивающих препаратов, необходимо быть самодостаточными и производить препараты по полному циклу — от субстанции до лекарственных форм.

«Задача — расширить эти лекарственные формы, введя самые разнообразные из них, а также разные дозировки, включая детские. Над этим сейчас и работаем. Поэтому законопроект нужен», — заверила Скворцова.

Читайте также: Учёные создали обезболивающее, не вызывающее побочных эффектов и привыкания

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ одобрило законопроект о паллиативной медпомощи, закрепляющий право пациентов на обезболивание. Речь идет о праве тяжелобольных людей получать сильнодействующие препараты, наркотические лекарственные средства.

Подробнее: Скворцова: право пациентов на обезболивание впервые пропишут в законе