ЛНР: ВСУ за сутки нарушили перемирие восемь раз

Луганск, , 08:20 — REGNUM За минувшие сутки вооружённые формирования Украины восемь раз открыли огонь по территории Луганской Народной Республики, заявили в Народной милиции ЛНР, сообщил 25 декабря официальный сайт оборонного ведомства.

Под обстрелом оказались позиции Народной милиции ЛНР, расположенные в районе населённых пунктов Желобок, Калиновка, Логвиново, Сокольники и Фрунзе.

ВСУ применили 152-мм, 122-мм гаубицы и 120-мм миномёты, выпустив соответственно 15 и 30 снарядов, а также 20 мин в направлении посёлка Фрунзе.

По Сокольникам киевские силовики выпустили 45 мин калибра 120 мм, Желобок обстреляли из 120-мм и 82-мм миномётов.

ВСУ также применили вооружение БМП, гранатомёты различных типов и крупнокалиберное стрелковое оружие.

В результате обстрелов потерь и разрушений не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее ВСУ четырежды нарушили режим прекращения огня, обстреляв три населённых пункта в ЛНР.

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Отметим, украинские формирования давно не применяли 152-мм орудия в ЛНР, что свидетельствует об обострении ситуации на линии соприкосновения.

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Ранее внешнеполитическое ведомство РФ отреагировало на открытую подготовку Киевом новой попытки решить вопрос Донбасса силовым путём.

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