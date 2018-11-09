ВСУ впервые за долгое время обстреляли окраины Донецка из 152-мм гаубиц

Соледар, ДНР, , 20:32 — REGNUM Украинские боевики впервые с начала перемирия выпустили по северной окраине Донецка четыре снаряда из гаубицы калибра 152 мм, сообщили 9 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

«Сегодня в 16:30 ВСУ с направления населенного пункта Пески выпустили по «Вольво-центру» четыре снаряда из 152 мм гаубицы, также применялось стрелковое вооружение», — сказано в сообщении.

Позже ВСУ обстреляли поселки Жабичево и Спартак на окраине Донецка. По ним выпустили семь мин калибра 82-мм.

Напомним, за минувшие сутки украинские войска выпустили по ДНР 279 боеприпасов, нарушив перемирие 19 раз.

Напомним, согласно Минским соглашениям, стороны обязаны отвести от линии соприкосновения артиллерию калибра свыше 100 мм, однако Украина не просто нарушает договорённости, регулярно применяя 120-мм миномёты, но и подтягивает тяжёлую артиллерию.

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