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ЛНР: ВСУ обстреляли три населённых пункта

Происшествия

Никто не пострадал

Луганск, 24 декабря 2018, 07:26 — REGNUM  За минувшие сутки вооружённые формирования Украины четыре раза нарушили режим прекращения огня, заявили в Народной милиции ЛНР, сообщил 24 декабря официальный сайт оборонного ведомства.

Боевики ВСУ открыли огонь по позициям Народной милиции ЛНР, расположенным в районе населённого пункта Сокольники. Со стороны посёлка Крымское прилетело пять мин калибра 120 мм и восемь мин калибра 82 мм.

Район посёлка Логвиново подвергся обстрелу со стороны населённого пункта Луганское. ВСУ применили 82-мм миномёты и гранатомёты АГС.

Населённый пункт Красный Яр дважды обстреляли из АГС, РПГ и стрелкового оружия.

В оборонном ведомстве ЛНР отметили, что действия ВСУ не привели к разрушениям или жертвам.

Напомним, сутками ранее обстрелам с украинской стороны подверглись населённые пункты Донецкий, Смелое и Сокольники.

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Отметим, разведка ЛНР продолжает фиксировать переброску техники ВСУ в зону боевых действий. Данные военных Донбасса подтверждают наблюдатели специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, работающие в регионе.

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Война в Донбассе
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