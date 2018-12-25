МИД РФ – о планах ВСУ: Киев не скрывает агрессивных намерений

Москва, , 02:15 — REGNUM Украина готовит провокации в Донбассе, не пытаясь скрывать своих агрессивных намерений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщили в пресс-службе ведомства.

Комментируя готовящиеся провокации со стороны Киева в Донбассе, Захарова отметила:

«Киев уже не скрывает своих агрессивных намерений. Каждый день приходят новости об усиливающейся активности украинских военных вдоль всей линии соприкосновения на Донбассе, особенно на мариупольском и горловском направлениях. Нельзя исключать, что в ближайшие дни ВСУ могут перейти к полномасштабным боевым действиям».

Российский дипломат отметила, что украинская сторона, по данным Москвы, готовит не только наземную операцию, но и другие варианты «обострения ситуации в регионе и продления режима военного положения». Так, в украинских массмедиа «эксперты» рассуждают о «возможном применении» боевых отравляющих веществ со стороны ДНР и ЛНР.

Она напомнила и о высказывании главы постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Ирины Фриз о «разработке Россией химического и биологического оружия для последующего их применения против Украины».

«Подобное обстоятельство позволяет предположить, что киевские стратеги досконально изучили и готовы реализовать на практике опыт своих зарубежных кураторов по организации провокаций с использованием оружия массового поражения», — отметила Захарова.

Кроме того, отметила представитель МИД, есть данные о подготовке Украиной провокаций в киберпространстве. Соответствующие консультации проводятся представителями НАТО, в том числе и Великобритании.

«Все это укладывается в линию нынешнего политического руководства Украины, направленную на искусственную эскалацию напряженности в отношениях с Россией, прежде всего, в момент набирающей силу предвыборной кампании», — добавила Захарова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 декабря российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что украинские властиготовят провокацию на границе с Крымом.

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