Роспотребнадзор предупредил о риске отравления грибами в сезон

Москва, , 12:46 — REGNUM Роспотребнадзор выпустил памятку «Как собрать, где покупать и как хранить грибы?». Специалисты предупредили жителей России об опасности отравления грабами в сезон. Рекомендации опубликованы сегодня, 8 октября, на официальном сайте ведомства.

В памятке говорится, чтобы избежать отравления грибами, нельзя собирать грибы в вёдра, полиэтиленовые пакеты, собирать старые и неизвестные грибы, пробовать грибы во время сбора, хранить грибы в тепле, они быстро портятся

По мнению специалистов не стоит покупать сушёные, солёные, маринованные и консервированные грибы у случайных лиц и в местах несанкционированной торговли. Лучше покупать грибы в банках в магазинах или супермаркетах, проверяя срок годности. При самостоятельной заготовке грибов важно соблюдать специальную технологию их приготовления — очистить от земли, хорошо промыть в воде, отмочить и отварить.

Роспотребнадзор предупреждает граждан о том, что ежегодно в России порядка 1000 пострадавших от отравления грибами, около 30 случаев употребления грибов заканчивается летальными исходами. Тяжелее всего отравление грибами переносят люди с ослабленным здоровьем и дети.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, отравление могут вызвать не только ядовитые, но и условно-ядовитые грибы, если неправильно их приготовить. Специалисты рекомендуют каждый вид грибов рекомендует готовить отдельно.

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