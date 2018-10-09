Вторник, 9 Октября 2018 года
13:09:56 МСК

Роспотребнадзор предупредил о риске отравления грибами в сезон

Происшествия

Ежегодно в России около 30 случаев заканчивается летальными исходами

Роспотребнадзор предупредил о риске отравления грибами в сезон
Сергей Виноградов. Сбор грибов в лесу. 1927

Москва, 9 октября 2018, 12:46 — REGNUM  Роспотребнадзор выпустил памятку «Как собрать, где покупать и как хранить грибы?». Специалисты предупредили жителей России об опасности отравления грабами в сезон. Рекомендации опубликованы сегодня, 8 октября, на официальном сайте ведомства.

В памятке говорится, чтобы избежать отравления грибами, нельзя собирать грибы в вёдра, полиэтиленовые пакеты, собирать старые и неизвестные грибы, пробовать грибы во время сбора, хранить грибы в тепле, они быстро портятся

По мнению специалистов не стоит покупать сушёные, солёные, маринованные и консервированные грибы у случайных лиц и в местах несанкционированной торговли. Лучше покупать грибы в банках в магазинах или супермаркетах, проверяя срок годности. При самостоятельной заготовке грибов важно соблюдать специальную технологию их приготовления — очистить от земли, хорошо промыть в воде, отмочить и отварить.

Роспотребнадзор предупреждает граждан о том, что ежегодно в России порядка 1000 пострадавших от отравления грибами, около 30 случаев употребления грибов заканчивается летальными исходами. Тяжелее всего отравление грибами переносят люди с ослабленным здоровьем и дети.

Читайте также: Роспотребнадзор выпустил памятку грибникам

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, отравление могут вызвать не только ядовитые, но и условно-ядовитые грибы, если неправильно их приготовить. Специалисты рекомендуют каждый вид грибов рекомендует готовить отдельно.

На эту тему: Нежелательно есть грибы, найденные в Крыму — Роспотребнадзор

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отравления грибами, происшествия с грибниками
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить