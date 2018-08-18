Роспотребнадзор выпустил памятку грибникам

Москва, , 09:35 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) дала рекомендации по сбору, покупке и хранению грибов. Соответствующее сообщение было опубликовано сегодня, 18 августа, на официальном сайте ведомства.

Роспотребнадзор напомнил, что ежегодно в России регистрируется порядка тысячи пострадавших от отравления грибами. При этом около 30 случаев заканчиваются летальными исходами. При отравлении грибами в особой группе риска находятся люди со слабым здоровьем и дети.

В связи с этим Роспотребнадзор дает рекомендации по контролю за грибами.

Грибникам предлагается перебирать грибы в день их сбора. Грибы следует тщательно отсортировать по видам и вновь тщательно пересмотреть.

Ведомство советует выбросить все червивые, перезревшие и пластинчатые грибы, а также грибы без ножек, дряблые грибы и собранные по ошибке несъедобные и ядовитые грибы.

Оставшиеся после перебора грибы следует подвергнуть кулинарной обработке в тот же день. При этом каждый вид грибов рекомендует готовить отдельно.

Кроме того, Роспотребнадзор напоминает, что грибы лучше не собирать в ведра или полиэтиленовые пакеты — это портит грибы. В лесу лучше не собирать старые, переросшие, неизвестные грибы. Проверять червивый гриб или нет лучше на месте. Пробовать грибы во время сбора не следует. После сбора подвергать грибы кулинарной обработки через день или более не следует.

Нельзя мариновать или солить грибы в оцинкованной посуде или глиняной глазурированной посуде. Также не следует хранить грибы в тепле, так как это скоропортящийся продукт.

Покупать уже собранные грибы следует с осторожностью. Совсем не рекомендуется покупать грибы в местах несанкционированной торговли. При покупке уже собранных грибов в магазин нужно внимательно следить за их качеством.