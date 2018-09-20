С начала года грибами отравились 19 курян

Курск, , 16:48 — REGNUM В Курской области за 2018 год было зарегистрировано 12 случаев отравлений грибами. Об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Всего с начала года в городах Курск и Железногорск и в Курском районе от отравлений грибами пострадали 19 человек. За аналогичный период 2017 года в регионе зарегистрировали почти столько же случаев — 13, — однако пострадали в них всего 13 человек.

Главными причинами отравлений стали употребление в пищу ядовитых и условно съедобных грибов, а также употребление хорошо известных съедобных грибов, собранных вблизи вредных производств, шоссе, аэродромов.