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С начала года грибами отравились 19 курян

Происшествия

Число «грибных» отравлений в регионе стабильно держится на одном уровне

С начала года грибами отравились 19 курян
Феликс Шлезингер. Грибники (фрагмент)

Курск, 20 сентября 2018, 16:48 — REGNUM  В Курской области за 2018 год было зарегистрировано 12 случаев отравлений грибами. Об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Всего с начала года в городах Курск и Железногорск и в Курском районе от отравлений грибами пострадали 19 человек. За аналогичный период 2017 года в регионе зарегистрировали почти столько же случаев — 13, — однако пострадали в них всего 13 человек.

Главными причинами отравлений стали употребление в пищу ядовитых и условно съедобных грибов, а также употребление хорошо известных съедобных грибов, собранных вблизи вредных производств, шоссе, аэродромов.

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Отравления грибами, происшествия с грибниками
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