Повторного сброса грязной воды в реки Якутии не было: АЛРОСА

Якутск, , 07:53 — REGNUM Алмазодобывающая компания Якутии АЛРОСА завершила ремонт дамб, из-за размытия которых были загрязнены взвешенными веществами три реки республики. Три из четырёх водоудерживающих сооружений на Иреляхском месторождении снова работают в штатном режиме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе алмазодобывающей компании.

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Пока не произведён ремонт только дамбы №1, но в АЛРОСА заверили, что она не участвует в системе нормализации водопритока и сроки её восстановления не влияют на загрязнение рек. Дамбы №2, 6 и 7 отремонтированы.

При этом в компании признали, что замутнение воды действительно наблюдается, и объяснили это тем, что из-за возвращения реки Ирелях в своё русло поднялись донные отложения. По прогнозу АЛРОСА, основанному на динамике очищения воды, ситуация полностью нормализуется в течение ближайшей недели.

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В компании также заверили, что дамбы проектировались в соответствии с нормативными требованиями на основании вероятного максимального суточного объёма осадков в течение ближайших 20 лет, которая составляла 44,6 мм. Однако 17 августа, в Мирнинском районе было зафиксировано 82,1 мм осадков.

«По данным ФГБУ главной геофизической лаборатории, таких дождей не наблюдалось за всю почти 60-летнюю историю метеонаблюдений, т. е. с 1959 года. Таким образом, объем осадков, выпавший в Мирнинском районе, почти вдвое превысил проектные значения, которые использовались при изначальном строительстве дамб», — пояснили в АЛРОСА.

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Там особо подчеркнули, что при разработке Иреляхского месторождения компания не использует химические вещества и агрессивные среды, поэтому в воде рек Ирелях, Малая Боутобия и Вилюй отсутствуют токсичные вещества. Повышенное содержание в воде ионов металлов также не является следствием производственной деятельности и имеет природный характер.

С этим утверждением согласен и эксперт в алмазной отрасли, кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов.

«Это не вина АЛРОСА, а беда всех вилюйчан, проживающих вдоль реки Вилюй и его притоков! Сильнейшие дожди регионе привели к чрезвычайной ситуации по всей Западной Якутии. Сначала смыло понтонный мост через Малую Ботуобию, которую в маловодные годы можно перейти вброд в сапогах. Из-за этого закрылась федеральная автодорога «Вилюй». Далее разлившиеся реки и речушки бассейна реки Вилюй понесли потоки песка и земли в Вилюй! В довершение, накопившаяся в хвостохранилищах АЛРОСА техническая вода из-за дождей переполнила их и смыла дамбы. Это уже беда для АЛРОСА и Мирнинского района, ибо два из трёх водохранилищ были переданы муниципалитету. Предотвратить аварию было невозможно, как любое природное стихийное явление. Несмотря на это, АЛРОСА приняла оперативные меры для устранения последствий аварии, приняв решение в дальнейшем оборудовать сёла нормальным водозабором с очисткой воды от механических примесей», — подчеркнул Юрий Данилов. Он также считает беспочвенными нападки на президента компании Сергея Иванова.

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«На самом деле он очень грамотный менеджер. Все производственные и финансовые показатели выросли, несмотря на аварию на шахте. И если, что-то происходит в компании чрезвычайное, он сразу прилетает на место! Просто не везёт ему с природными стихиями пока», — отметил эксперт.

Он также обратил внимание на то, что компания несёт большие расходы на устранение последствий ЧП.

Как сообщало ИА REGNUM ¸ прорыв воды из дражных котлованов АЛРОСА в реки Якутии жители республики называют экологической катастрофой.

«Варварское отношение сегодня всплыло наверх, ведь тот, кто приехал заработать или безмерно богатиться, не будет думать о будущем территории, где он хозяйничает… Может это следствие кумовства? Иванов от Иванова?» — комментировали ЧП жители Якутии.

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«Прорыв дамбы на реке Ирелях наглядно показал бестолковость и бесполезность контрольно-надзорных органов. Беспрерывно идет дождь, дамба переполняется, а природоохранители спят летаргическим сном. Никакого контроля, никакой профилактики… Бардак! Потом, очнувшись, начинают бегать, заседать с тупым видом, якобы проводить рейдовые мероприятия, брать пробы и так далее, якобы они работают. А кто мешал вам проводить рейдовые мероприятия и контролировать состояние потенциально опасных в экологическом плане объектов до катастрофы? Столько контрольно-надзорных органов бесполезных и никакого результата, просто сидят и жрут бюджет», — также высказывается мнение в блогах и соцсетях.

Напомним, 17 августа котлованы четырёх промышленных дамб АЛРОСА в Мирнинском районе Якутии не смогли сдержать техническую воду, использовавшуюся при добыче алмазов, и она полилась в реки Якутии — сначала в Ирелях, затем в Малую Боутобию, которая в свою очередь впадает в Вилюй. Протяжённость загрязнённого участка составляет не менее 250 км. Жителям расположенных вдоль Вилюя населённых пунктов рекомендовано отказаться от использования речной воды до особого распоряжения. Предположительно ситуация нормализуется 8−10 августа.

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