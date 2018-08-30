По рекам Якутии пошла вторая волна грязной воды от АЛРОСА

Якутск, , 05:35 — REGNUM Концентрация взвешенных веществ в якутской реке Вилюй после размыва дамб Иреляхского месторождения АЛРОСА начала снижаться, но министр экологии республики Сахамин Афанасьев предупредил о новых сбросах. Алмазодобывающая компания ещё дважды выльет грязную воду в реки региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании записи руководителя республиканского природоохранного ведомства в соцсетях.

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«Мирнинские инспекторы квадрокоптерами снимают дражные котлованы. Фиксируют массовый сброс в реку Ирелях. Грязная вода поступает в Малую Боутобию. Эта вторая волна опять пойдёт в село Вилюйчан. Скрывать это нет смысла, вторая и третья волна загрязнённой воды будут проходить до 10 сентября, пока не завершат работы по восстановлению всех дамб Иреляхского полигона», — отметил Сахамин Афанасьев.

Он также проинформировал, что первая волна загрязнённой воды проходит сейчас возле города Нюрба, общая её протяжённость — не менее 250 км.

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«Нижняя кромка загрязнения — Кюндядя, верхняя — немного ниже Вилюйчан. Сюльдюкар визуально чисто. Протяжённость участка загрязнённой воды не менее 250 километров. Администрацией Нюрбинского района приняты меры по обеспечению населения чистой водой», — также сообщил министр.

По данным анализов проб воды, взятых из реки Вилюй 28 августа, содержание фенолов превысило концентрацию, допустимую для водных объектов рыбохозяйственного назначения. При этом питьевые нормативы в норме, заверили в министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии.

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Как сообщало ИА REGNUM, загрязнённая вода из дражных котлованов Иреляхского месторождения алмазов, осваиваемого компанией АЛРОСА, попала в реки Якутии 17 августа из-за размытия дамб после дождей. Сначала жидкость с различными взвесями и ионами металлов попала в Ирелях, затем в Малую Боутобию, которая, в свою очередь, впадает в Вилюй. Из-за ЧП жителей Сунтарского, Нюрбинского, Верхневилюйского и Вилюйского районов республики ведомство попросило воздержаться от использования воды до особого распоряжения. В населённые пункты питьевую воды вынуждены подвозить.

Попадание в реки Якутии воды с отходами от добычи алмазов жители Якутии называют экологической катастрофой. Люди опасаются, что теперь в реках погибнет вся рыба, и призывают алмазодобывающую компанию АЛРОСА лучше заботиться о том, чтобы отработанная вода с примесями не попадала в водоёмы.

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