Загрязнение рек Якутии: «Может это следствие кумовства? Иванов от Иванова?»

Якутск, , 11:00 — REGNUM В Якутии не утихает возмущение людей по поводу загрязнения компанией АЛРОСА трёх рек республики — Ирелях, Малая Боутобия и Вилюй. Люди не перестают активно обсуждать ЧП, которое считают экологической катастрофой, в блогах и соцсетях. Вспоминают, какими чистыми были реки до начала добычи алмазов, жалуются на высокий уровень смертности от рака и предлагают руководству республики и компании АЛРОСА самим попить воды из загрязнённых рек, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Ситуация накаляется в свете сообщений о том, что сбросов грязной воды в реки будет три, и загрязнение реки прекратится только 8 сентября — после завершения ремонта четырёх дамб Иреляхского месторождения алмазов.

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«Прорыв дамбы на реке Ирелях наглядно показал бестолковость и бесполезность контрольно-надзорных органов, — высказывают мнение жители республики. — Беспрерывно идет дождь, дамба переполняется, а природоохранители спят летаргическим сном. Никакого контроля, никакой профилактики… Бардак! Потом, очнувшись, начинают бегать, заседать с тупым видом, якобы проводить рейдовые мероприятия, брать пробы и так далее, якобы они работают. А кто мешал вам проводить рейдовые мероприятия и контролировать состояние потенциально опасных в экологическом плане объектов до катастрофы? Столько контрольно-надзорных органов бесполезных и никакого результата, просто сидят и жрут бюджет».

Люди призывают «принять меры прокурорского реагирования в отношении должностных лиц вплоть до министров и выше». Якутяне также отмечают, что прорыв дамбы показал, что АЛРОСА экономит на безопасности жизнедеятельности населения и охране труда, «зато топ-менеджеры живут на широкую ногу».

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«Долина реки Вилюй — родина четверти якутского народа, и так получилось, что там оказалось большие запасы и алмазов, и нефти, и газа. Этими несметными богатствами надлежало пользоваться рационально. Но варварское отношение сегодня всплыло наверх, ведь тот, кто приехал заработать или безмерно обогатиться, не будет думать о будущем территории, где он хозяйничает… Может это следствие кумовства? Иванов от Иванова?» — пытается понять логику недропользователей жительница Якутии.

Люди выражают опасения, что зимой, когда загрязнения не так сильно видны, как летом, отходы производства просто сливаются в воду.

«А если в 70-е использовали опасные химикаты, которые «спали» на дне дамб, они могли сегодня попасть в реку», — также переживают якутяне.

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Жителей населённых пунктов, расположенных вдоль загрязнённых рек, призывают выйти на акции протеста. Некоторым из них приходится теперь ездить за питьевой водой за 15 километров, потому что ближе альтернативных загрязнённым рекам источников нет.

«Запасаться чистой питьевой водой могут лишь те, у кого есть транспорт, то есть состоятельные семьи. Малообеспеченные, также школы, больницы, детские сады, предприятия общепита — потребляют воду из реки», — сообщают жители.

«Я свидетель того, как наша живая, игривая река превратилась в мертвую воду, отравляющую людей, живущих на ее берегу. А ведь когда-то мы пили ее воду, и даже сырую. Потом по радио стали извещать, что нельзя пить сырую воду. Через несколько лет: вообще нельзя пить воду из реки… То, что случилось несколько дней назад, — факт, который власти хотят скрыть от людей. Это нечестно по отношению к нам, потомкам тех самых людей, которые стояли у истоков открытия первого якутского алмаза. Как говорят старожилы, чего только ни вытворяла АЛРОСА с нашей кормилицей, но такого еще не было: вода до того мутная, что похожа на крепкий чай с молоком. Администрация улуса, связанная по рукам и ногам, официально ничего не заявляла, но рассылает предупреждения о том, чтобы люди не употребляли воду», — рассказывают якутяне.

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«Этой водой надо напоить и руководство Алросы, этого министра Сахамина, пусть употребит хотя бы литр этой воды… А также угостите этой водой в виде чая руководство Якутии, когда они прилетят туда с песней о том, что они взяли ситуацию на контроль. Даже после мобильных очистных сооружений эту воду лучше не пить, река умерла…» — констатируют якутяне.

«АЛРОСА как выкапывала недра, ни с чем не считаясь, так и будет зверствовать дальше. Ну, будет штраф смешной 100−300 тыс. рублей, и АЛРОСА отчитается, что всё устранила. На этом всё и закончится…», «Ничего не изменится, пока мы будем молчать и терпеть», — высказывают мнения жители Якутии.

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Как сообщало ИА REGNUM, загрязнённая вода из дражных котлованов Иреляхского месторождения алмазов, осваиваемого компанией АЛРОСА, попала в реки Якутии 17 августа из-за размытия дамб после дождей. Сначала жидкость с различными взвесями и ионами металлов попала в Ирелях, затем в Малую Боутобию, которая, в свою очередь, впадает в Вилюй. Из-за ЧП жителей Сунтарского, Нюрбинского, Верхневилюйского и Вилюйского районов республики ведомство попросило воздержаться от использования воды до особого распоряжения.

29 августа министр экологии республики Сахамин Афанасьев предупредил о новых сбросах грязной воды в реку Ирелях. Он также проинформировал, что первая волна загрязнённой воды проходит сейчас возле города Нюрба, общая её протяжённость — не менее 250 км.

По данным анализов проб воды, взятых из реки Вилюй 28 августа, содержание фенолов превысило концентрацию, допустимую для водных объектов рыбохозяйственного назначения. При этом питьевые нормативы в норме, заверили в министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии.