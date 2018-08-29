«Нам жить здесь и нам пить эту воду!» — якутяне возмущены действиями АЛРОСы

Якутск, , 06:54 — REGNUM В Якутии продолжают обсуждать последствия экологического ЧП в Мирнинском районе, где произошёл перелив воды из дамб принадлежащего АЛРОСА Иреляхского месторождения алмазов. Люди разгневаны тем, что алмазодобывающая компания допустила это ЧП, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Итогом попадания промышленных вод в реки Ирелях, Малая Боутобия и Вилюй стало превышение в них концентраций взвешенных веществ и ионов металлов. Региональное отделение ОНФ организовало круглый стол для обсуждения этой ситуации. На мероприятие в том числе пришли разгневанные инцидентом жители населённых пунктов, расположенных вдоль берегов реки Вилюй, которых ЧП фактически лишило питьевой воды.

«Виновные лица — АЛРОСА, а также федеральные надзорные органы — надлежащего контроля и своевременного выявления нарушения не было, это функция федеральных структур, — рассказал о мероприятии руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Константин Борисов. — Общественность ставила весьма острые вопросы, порой очень эмоционально. Это понятно. Наболело. «Нам жить здесь и нам пить эту воду!» — — говорили люди. По итогам круглого стола будут подписаны протокол и заключение. Документы будут направлены в федеральные органы власти».

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Роспотребнадзор республики информирует о том, что исследование свежих проб показало десятикратное превышение по количеству взвешенных веществ в реке Вилюй. Как сообщает ЯСИА, ситуация с последствиями загрязнения трёх рек Якутии стабилизируется в течение ближайших десяти дней.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы РФ от Якутии Федот Тумусов («Справедливая Россия») назвал загрязнение рек в результате размытия дамб Иреляхского месторождения экологической катастрофой и бедой. По его мнению, ЧП произошло по вине чиновников — прежде всего руководства АК АЛРОСА и министерства экологии Якутии. Тумусов считает, что в республике необходимо объявить режим ЧС.