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Циклон накрыл Северный Кавказ: без света остаются тысячи жителей

Происшествия

Вторые сутки энергетики восстанавливают электроснабжение в Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии

Махачкала, 24 апреля 2017, 09:44 — REGNUM  

Ураган, пронесшийся в регионах Северного Кавказа 23−24 апреля, оставил без света тысячи жителей в Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии. Пришлось сидеть впотьмах и потребителям Южной Осетии. Энергетикам в настоящее время удалось восстановить электроснабжение в ряде населенных пунктов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Однако до сих пор остаются без света жители 160 сел в горных районах Дагестана — около 12 тысяч человек, проживающих в девяти районах: Чародинском, Хунзахском, Цумадинском, Цунтинском, Шамильском, Гунибском, Ботлихском, Тляратинском и Буйнакском.

Была прервана подача электроэнергии в дома более 20 тысяч жителей Ингушетии. Света не стало в городах Магас, Назрань, в Малгобекском и Сунженском районах.

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Проблемы со светом испытали жители Северной Осетии, где ураган повредил линии электропередачи, оставив без света около 20 тысяч человек. Полностью обесточенной оказалась вся Южная Осетия из-за аварии и отключения воздушной линии «Фиагдон — Кармадон» в Северной Осетии.

Как объяснили синоптики, такой разгул стихии жители региона испытали на себе из-за последствий холодного циклона, который 23−24 апреля накрыл Юг России и Северный Кавказ.

В настоящее время власти регионов дали поручения комиссионно обследовать территории на местах с целью оценки ущерба, нанесенного ураганом. В населенных пунктах ведутся восстановительные работы по подаче электроснабжения.

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