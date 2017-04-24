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Более 700 обращений жителей Владикавказа поступило из-за непогоды

Происшествия

Во Владикавказе ветер повалил деревья

Владикавказ, 24 апреля 2017, 07:47 — REGNUM  

Режим чрезвычайной ситуации объявлен во Владикавказе и Пригородном районе Северной Осетии, сообщили в пресс-службе регионального отделения МЧС.

«В связи с комплексом неблагоприятных погодных явлений (шквалистый ветер до 30 м/с), прошедшем на территории Северной Осетии, во Владикавказе и Пригородном районе республики объявлен режим ЧС», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что без света остались шесть населенных пунктов Пригородного района. Из-за перебоев с подачей электричества в нерабочем состоянии находятся две скважины, питающие водой Владикавказ.

«Всего для ликвидации последствий ЧС задействовано 507 человек и 97 единиц техники, от МЧС России 46 человек и восемь единиц техники», — сообщили в пресс-службе.

На территории столицы республики шквалистый ветер повалил деревья. О пострадавших не сообщается.

«На 19.00 в единую диспетчерскую службу города Владикавказа поступило более 700 обращений граждан», — сообщили в пресс-службе.

Из-за непогоды с 23 апреля 2017 года в Северной Осетии до особого распоряжения запрещено движение автотранспортных средств на участке населенный пункт Бурон — Северный портал Рокского тоннеля Транскавказской автомагистрали в обоих направлениях. Причина — обильные осадки и угроза схода селевого потока на Транскавказской автомагистрали.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 апреля после урагана и схода лавин в Северной Осетии вся Южная Осетия оказалась без электроснабжения.

Читайте ранее в этом сюжете: Южная Осетия осталась без электроснабжения

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