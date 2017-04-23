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Южная Осетия осталась без электроснабжения

Происшествия

Линия электропередач из Северной Осетии повреждена лавинами и ураганным ветром

Лампочка
Flashfranky
Лампочка

Владикавказ, 23 апреля 2017, 12:38 — REGNUM  После урагана и схода лавин в Северной Осетии вся Южная Осетия оказалась без электроснабжения. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя межрегиональной распределительной сетевой компании Северного Кавказа.

Сообщается, что в горах Кавказа сошло много лавин, а также был ураганный ветер, которые повредили линии электропередач. Вся Южная Осетия на данный момент обесточена.

Все силы республики и аварийные службы Северной Осетии направлены на ликвидацию последствий стихии.

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