В Ставрополе ветер сорвал крышу с пятиэтажного дома

Ставрополь, , 16:08 — REGNUM Сильный ветер сорвал крышу с пятиэтажного жилого дома в Ставрополе. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю.

ЧП произошло в субботу, 22 апреля, в одном из дворов Пригородной улицы.

«В городе Ставрополь на улице Пригородная сорвана часть кровли, размером 15×30, с пятиэтажного многоквартирного жилого дома, — говорится в сообщении. — По предварительной информации, в результате падения кровли повреждено 10 автомобилей».

В ликвидации последствий ЧП были задействованы 13 человек и 4 единицы техники.

В настоящее время выясняются подробности происшествия.