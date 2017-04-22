В Ставрополе ветер сорвал крышу с пятиэтажного дома
ЧП произошло в субботу, 22 апреля, в одном из дворов Пригородной улицы
Ставрополь, 22 апреля 2017, 16:08 — REGNUM Сильный ветер сорвал крышу с пятиэтажного жилого дома в Ставрополе. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю.
ЧП произошло в субботу, 22 апреля, в одном из дворов Пригородной улицы.
«В городе Ставрополь на улице Пригородная сорвана часть кровли, размером 15×30, с пятиэтажного многоквартирного жилого дома, — говорится в сообщении. — По предварительной информации, в результате падения кровли повреждено 10 автомобилей».
В ликвидации последствий ЧП были задействованы 13 человек и 4 единицы техники.
В настоящее время выясняются подробности происшествия.
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