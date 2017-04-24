Понедельник, 24 Апреля 2017 года
09:22:05 МСК

По Северной Осетии «прогулялся» ураган: без света и воды остались 4 района

Происшествия

В республике начались восстановительные работы и подсчет ущерба, нанесенного стихией

Фонарь
Zauberin
Фонарь

Владикавказ, 24 апреля 2017, 08:53 — REGNUM  Сильнейший ураган пронесся вчера, 23 апреля, по Северной Осетии. Порывистый ветер сносил кровлю со зданий, обрывал провода электропередачи, валил деревья. Особенно пострадали три района республики и город Владикавказ. Власти региона ввели режим ЧС на территории Пригородного, Алагирского районов, а также в горных селениях Ирафского района и в столице Северной Осетии, сообщили ИА REGNUM 24 апреля в пресс-службе главы и правительства региона.

В ряде населенных пунктов население остается без света и воды. Так, оказался без воды город Владикавказ — две скважины, питающие город водой, не работают из-за перебоев с электричеством. Нет света в 10 населенных пунктах Пригородного района, в том числе в селах Октябрьское, Донгарон, Тарское, Камбилеевское, Куртат.

В этом районе частично были снесены и повреждены крыши дворцов культуры и четырех школ. Так, в селе Тарское порывистый ветер снес 250 кв. м крыши в школе №2.

Во Владикавказе сорвана кровля с более чем 15 зданий, повалено около ста деревьев. В Алагирском районе имеются небольшие разрушения в жилых домах, а также снесена кровля дома культуры и повреждена крыша спорткомлекса.

На экстренном совещании по вопросу ликвидации последствий стихии председатель правительства республики Таймураз Тускаев призвал всех чиновников не уходить с работы, пока не будут решены все вопросы. Чиновники должны быть рядом с рабочими, отметил премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за непогоды 23 апреля было закрыто движение автотранспортных средств на участке населенный пункт Бурон — Северный портал Рокского тоннеля Транскавказской автомагистрали в обоих направлениях. Причина — обильные осадки и угроза схода селевого потока.

Сегодня утром, 24 апреля, безопасный проезд автотранспортных средств был вновь обеспечен и Траснкам был открыт для проезда с 06:30.

Читайте ранее в этом сюжете: Более 700 обращений жителей Владикавказа поступило из-за непогоды

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ураганы, шторма, бури
Главное сегодня
NB!
24.04.17
Взрыв в шахте, беспредел в Уфе, платёжный терминал в реке: неделя Башкирии
УфаРоссия Главное в регионах: обзоры событий и СМИ Общество
NB!
24.04.17
Масштабный сбой произошел в работе Сбербанка
МоскваРоссия Банковское дело Общество
NB!
24.04.17
Ямал: Жизнь за рамками федерального законодательства
СалехардРоссия Коренные малочисленные народы РФ Общество
NB!
24.04.17
«Шанс для нефти — слабый доллар»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
24.04.17
«Рубль: между нефтью и «баксом»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
24.04.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 24 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
24.04.17
США — об инциденте в ЛНР: Шокированы и глубоко опечалены
ВашингтонСША Теракт против миссии ОБСЕ в ЛНР Происшествия
NB!
24.04.17
Проблемы спасения памятника Русского Севера. Это вам не пятиэтажки сносить!
АрхангельскРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
24.04.17
Глава Якутии доложил о стабильности: «Не вводите народ в заблуждение»
ЯкутскРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
24.04.17
Кто и как расколол Турцию пополам?
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Резидент СПВ не начинает стройку ввиду ненадобности: власти РФ молчат
ВладивостокРоссия Свободные порты Дальнего Востока Экономика
NB!
24.04.17
СБУ опубликовала откровенное фото Лолиты
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
24.04.17
Можно ли сделать согласие? Непогрешимость Папы как пример
Ватикан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
24.04.17
«Ценный клад для туристов со всего мира — дикая природа Приморского края»
ВладивостокРоссия Развитие внутреннего туризма Общество
NB!
24.04.17
Западные «ястребы» подозревают Тиллерсона в сговоре с Путиным
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Пейзажист на службе Отечеству
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
24.04.17
Черная метка Красному проекту
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Как современные украинские нацисты попали на страницы «Нью-Йорк Таймс»
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Республиканская Турция закончилась. Что придет ей на смену?
АнкараТурция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Уголь на бочку! ТЭС Украины в ожидании африканской помощи
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
24.04.17
Есть ли у Китая союзники — в обычном смысле слова?
ПекинКитай Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Дарья АлексееваЧто понимают под безопасностью польские СМИ
ВаршаваПольша Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
ещё главное