Москва, 13 апреля, 2025, 18:59 — ИА Регнум. Россиянам необходимо предоставить возможность оформлять льготные микрозаймы через «Госуслуги». С соответствующим предложением 13 апреля выступил зампред Госдумы Александр Бабаков.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Депутат возмутился, что сейчас частные микрофинансовые организации берут кредиты в банках под 25%, чтобы выдать гражданам займы под 130%.

«Несколько миллионов наших граждан обращаются к микрофинансовым организациям, потому что они живут от зарплаты до зарплаты. Давайте создадим реестр такого рода людей», — сказал он в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Бабаков предложил предоставить возможность россиянам получать через «Госуслуги» небольшие суммы под 2 или 3%. Он уточнил, что такие займы должны выдаваться гражданам, которые работают и платят налоги.

Как передавало ИА Регнум, 9 апреля глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что требования к микрофинансовым организациям следует ужесточить. Вместе с этим она предложила перекрывать кислород «чёрным кредиторам», чтобы обезопасить россиян от попадания в «долговую спираль».

Ранее «Известия» писали, что ужесточение политики Банка России привело к снижению уровня одобрения практически всех видов потребительских кредитов в стране. Уточняется, что на долю отказов влияет кредитный рейтинг заёмщиков. Так, людям с рейтингом от 1 до 250 баллов отказывают в более чем 96% запросов.