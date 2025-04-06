Москва, 6 апреля, 2025, 09:19 — ИА Регнум. Ужесточение политики Банка России привело к снижению уровня одобрения практически всех видов потребительских кредитов в стране. Об этом вечером 5 апреля сообщили «Известия».

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Доля отказов по заявкам на потребительские кредиты в феврале 2025 года составила 75,2% — на 4,1 процентного пункта (п. п.) больше, чем годом ранее. По сравнению с январем рост этой доли оказался небольшим, впрочем, она остается стабильно высокой с декабря, что связано с ужесточением макропруденциальных лимитов Центробанка», — говорится в публикации.

Уточняется, что на долю отказов влияет кредитный рейтинг заемщиков. Так, людям с рейтингом от 1 до 250 баллов отказывают в более чем 96% запросов, а для лиц с рейтингом выше 750 баллов он составляет 31,3%.

В числе повлиявших на ситуацию факторов также называются снижение спроса на кредиты у россиян и предусмотрительность кредитных организаций, которые стали иначе относиться к возможным рискам.

При этом отказы по автокредитам достигли отметки в 81,1%, что на 4 п. п. выше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Также в POS-кредитах (кредиты, выдаваемые непосредственно в месте продажи) россиянам отказывают в 84% случаев, что на 6 п. п. больше по сравнению с прошлым годом.

Как сообщало ИА Регнум, Центробанк 4 апреля рассказал, как отказаться от дополнительных услуг при оформлении кредита. В регуляторе рекомендовали внимательно читать условия договора, уточнив, что теперь все дополнительные услуги, не влияющие на стоимость кредита, должны находиться в отдельном заявлении.

Директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов 1 апреля рассказал, что среднестатистическим должником по кредитам в России является женатый мужчина в возрасте от 30 до 45 лет, не имеющий жилья, автомобиля и постоянного дохода.