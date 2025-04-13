Москва, 13 апреля, 2025, 11:40 — ИА Регнум. Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что в России в отличие от США нет системы школьного и студенческого спорта. Об этом сообщило издание Sport24.

Гавриил Григоров/ТАСС

По её словам, сравнить американский и российский спорт невозможно. В Соединённых Штатах спорт — это социальная программа, работающая для здоровья нации, достижений, более высокой работоспособности и продолжительности жизни. Системы школьного и студенческого спорта там абсолютно выстроенные, добавила депутат.

«А у нас нет ни школьного спорта (есть только отдельные моменты), ни студенческого, сколько мы туда денег не тратили бы. У нас только есть более-менее система подготовки спортсменов высшей категории, и то не во всех видах спорта. Это разности», — подчеркнула Роднина.

Она отметила, что к преимуществам России можно отнести систему детско-юношеского спорта, которую в стране сами придумали и сами развивают.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября 2024 года на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта в Уфе президент Владимир Путин потребовал пресекать коммерциализацию детского спорта в России. Он отметил, что о проблемах в этой области говорят и родители, и эксперты, их слова подтверждают независимые опросы. Даже в формально бесплатных секциях родителям приходится тратить немало денег на экипировку детей, спортивные сборы и аренду площадок, добавил глава государства.

В ходе заседания он также заявил, что около 76 млн россиян — примерно 57% населения — регулярно занимаются спортом, но это количество необходимо увеличивать. Он отметил, что в России около 92,5 тыс. негосударственных организаций оказывают физкультурно-оздоровительные услуги, проводят соревнования и занимаются спортивной подготовкой. При этом далеко не все из них вовлечены в национальные, региональные и местные программы развития спорта.