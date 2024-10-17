Уфа, 17 октября, 2024, 21:29 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин потребовал пресекать коммерциализацию детского спорта в России. С таким заявлением он выступил 17 октября на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта в Уфе.

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«Я прошу сегодня рассказать, что делается по этому направлению. Прежде всего для пресечения коммерциализации детского спорта, о проблемах здесь говорят и российские семьи, и эксперты, и независимые опросы», — сказал он.

Глава государства отметил, что даже в секциях, которые формально являются бесплатными, родителям приходится тратить достаточно много денег на экипировку детей, спортивные сборы и аренду площадок.

Президент добавил, что он никогда не выполнил бы нормативы мастера спорта по самбо и дзюдо, если бы на его занятия пришлось тратить столько, сколько родители тратят сейчас. Для детей из малообеспеченных и многодетных семей спортивные занятия необходимо сделать бесплатными, подчеркнул он.

Как передавало ИА Регнум, Путин ранее 17 октября заявил, что у каждого жителя России должна быть возможность активно заниматься спортом. От этого зависит продолжительность жизни и здоровья населения, то есть сила и суверенитет страны, отметил он.