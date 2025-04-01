Херсон, 1 апреля, 2025, 11:00 — ИА Регнум. Четыре человека получили травмы в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Херсонской области. Об этом 1 апреля сообщили в экстренных службах.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«ВСУ обстреляли Алешкинский округ, в результате чего пострадали два мирных жителя. Оба были госпитализированы в больницу Скадовска. Помимо этого, украинские боевики совершили обстрел Новой Каховки, в результате обстрела пострадал мужчина 1972 года рождения и пожилая женщина 1932 года рождения», — процитировало сводку «РИА Новости».

Украинские войска за сутки 45 раз обстреляли регион, 18 ударов пришлись на ночное время. Под огонь вооруженных сил киевского режима попали 10 населенных пунктов Херсонской области: Алешки, Козачьи Лагеря, Великие Копани, Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Днепряны, Песчановка, Корсунка, Новая Збурьевка.

Ранее, 29 марта, губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что бойцы ВСУ обстреливают ремонтные бригады на подстанциях в Херсонской области. В тот же день украинские войска из минометов ударили по солнечным электростанциям в регионе. Указанные объекты не имеют военного значения, однако могут серьёзного повлиять на энергетический баланс области, подчеркнул Сальдо.

Днем ранее ВСУ нанесли удар двумя снарядами по районной больнице в Алёшках. Здание медучреждения серьёзно повреждено. Один из снарядов упал в 10 м от медучреждения, а другой попал непосредственно в постройку. Обошлось без жертв и пострадавших.