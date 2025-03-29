Херсон, 29 марта, 2025, 13:15 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) обстреливают ремонтные бригады на подстанциях в Херсонской области, сообщил 29 марта глава региона Владимир Сальдо.

Он выразил уверенность, что Киев продолжит нарушать договорённости о прекращении огня по объектам энергетики и жизнеобеспечения, и российская сторона «в этом неоднократно убеждалась».

В Херсонской области украинские формирования продолжают наносить удары по трансформаторным подстанциям, нарушая электроснабжение населённых пунктов и округов. Бойцы ВСУ обстреливают ремонтные бригады, тем самым пытаясь помешать им устранять повреждения, добавил глава региона.

«Чтобы это прекратить нам всем, а, особенно, Вооружённым силам Российской Федерации останавливаться нельзя. Нужно не давать врагу наносить удары по российской территории», — написал Сальдо в Telegram-канале.

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