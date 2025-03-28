Алёшки, Херсонская область, 28 марта, 2025, 16:33 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар двумя снарядами по районной больнице в Алёшках Херсонской области, здание медучреждение серьёзно повреждено, пострадавших и жертв нет. Об этом 28 марта сообщила пресс-служба Минздрава региона.

Официальный канал Министерства здравоохранения Херсонской области

«Из-за попадания двух снарядов крупного калибра здание медицинского учреждения получило серьёзные повреждения», — сказано в публикации ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что один из снарядов ВСУ упал в десятки метрах от медучреждения, а другой попал непосредственно в здание. Разбиты окна и двери, повреждены фасад и крыша больницы. На данный момент специалисты проводят ремонтные работы по восстановлению повреждённых помещений больницы.

Как передавало ИА Регнум, 23 марта в результате атаки дрона ВСУ по Новой Каховке в Херсонской области пострадал один человек. 21 марта при атаке со стороны ВСУ в Херсонской области пострадали пять человек.

17 марта в результате удара ВСУ по селу Рыбальче в Херсонской области ранение получил ребёнок 2017 года рождения. Артиллерийский снаряд попал в жилой дом. 15 марта из-за атаки ВСУ на Алёшки и село Первомаевка погибли двое мирных жителей, еще три человека получили ранения.

9 марта украинские формирования нанесли удар двумя ракетами HIMARS по рынку в Великих Копанях Херсонской области. В результате удара шесть человек погибли и восемь получили ранения.

В конце декабря 2024 года украинский беспилотник атаковал Центральную районную больницу в городе Алёшки. Погиб заместитель главного врача. По словам губернатор Херсонской области Владимира Сальдо, целью варварской атаки киевского режима был главный врач больницы Владимир Харлан, переживший уже второе покушение. Он получил тяжёлые осколочные ранения.