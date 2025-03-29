Москва, 29 марта, 2025, 09:05 — ИА Регнум. Жители Москвы смогут наблюдать фрагмент солнечного затмения, которое произойдёт 29 марта, в течение 48 минут, если условия будут благоприятными. При этом в Санкт-Петербурге астрономическое явление будет видно почти полтора часа, сообщили астрономы.

EPA/MAXIM SHIPENKOV/TASS

«В Москве частичное затмение начнётся в 14:25 мск, в 14:49 будет максимум. Луна покроет 2% солнечного диска. В 15:13 она покинет солнечный диск, затмение в Москве закончится», ― процитировал ТАСС руководителя отдела методического сопровождения Московского планетария Людмилу Кошман.

Однако ожидаемая облачная погода может помешать жителям и гостям столицы увидеть это событие. В Санкт-Петербурге, где солнечный диск будет закрыт почти на 13%, будет малооблачно. Здесь затмение начнётся в 14:00 мск и закончится в 15:25 мск, максимум фазы будет в 14:43 мск.

Частичное затмение Солнца 29 марта продлится с 11:51 до 15:44 мск и будет наблюдаться в созвездии Рыб. Его максимальная фаза (0,936) наступит в 13:49 мск, она будет видна на восходе в Гудзоновом заливе ― солнечный диск скроется за Луной на 93%. Помимо Северной Америки и акватории Атлантического океана, явление будет наблюдаться на северо-западе России, а также в Европе и на северо-западе Африки.

Как передавало ИА Регнум, профессор Института космических исследований Российской академии наук, доктор физико-математических наук Сергей Богачёв сообщил, что максимум затмения произойдёт в районе 14:50–15:10 по московскому времени, но сколь-либо заметным оно будет только на севере России.

Он добавил, что подобное затмение случится также 21 сентября, однако жителям европейской части России не удастся его увидеть.

Полное солнечное затмение наблюдалось 8 апреля 2024 года. Для части жителей Земли Луна полностью перекрыла Солнце и отбросила на поверхность планеты тень, ширина которой составила 198 км. Пик затмения смогли наблюдать жители Мексики — для них солнечный свет померк на 4 минуты 28 секунд. Это произошло в 21:17 по московскому времени на севере страны.